Россия и США обладают значительным объёмом компромата на Владимира Зеленского. По словам Михаила Шеремета, депутата Госдумы от Крыма и члена комитета по безопасности, эти материалы могут привести к многолетним тюремным срокам.

Шеремет утверждает, что именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал обстрелы российских территорий, а также организовывал диверсии и теракты, в результате которых пострадали гражданские лица. Он подчеркнул, что все эти действия задокументированы и показывают негативные стороны личности Зеленского, который пытается получить поддержку Запада, представляя себя жертвой.

Депутат также отметил, что компромат на Зеленского имеется не только у России, но и у США. Он упомянул о коррупции и злоупотреблениях с американской финансовой помощью, а также о фактах перепродажи оружия на черном рынке.

«Все эти преступления задокументированы и четко обличают темную сторону Зеленского», — цитирует слова собеседника РИА «Новости».