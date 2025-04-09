Предсказано, как Россия и США поступят с секретным компроматом на Зеленского
Депутат Шеремет: РФ и США обладают большим объёмом компромата на Зеленского
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Россия и США обладают значительным объёмом компромата на Владимира Зеленского. По словам Михаила Шеремета, депутата Госдумы от Крыма и члена комитета по безопасности, эти материалы могут привести к многолетним тюремным срокам.
Шеремет утверждает, что именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал обстрелы российских территорий, а также организовывал диверсии и теракты, в результате которых пострадали гражданские лица. Он подчеркнул, что все эти действия задокументированы и показывают негативные стороны личности Зеленского, который пытается получить поддержку Запада, представляя себя жертвой.
Депутат также отметил, что компромат на Зеленского имеется не только у России, но и у США. Он упомянул о коррупции и злоупотреблениях с американской финансовой помощью, а также о фактах перепродажи оружия на черном рынке.
«Все эти преступления задокументированы и четко обличают темную сторону Зеленского», — цитирует слова собеседника РИА «Новости».
Ранее украинский политик Виктор Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины за нищету народа и коррупцию. Он напомнил, что сейчас украинским школьникам навязывается мысль о том, что Зеленский — это «великий реформатор и строитель», при этом и Гитлер когда-то подавался немцам в качестве «гениального строителя дорог».