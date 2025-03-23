Офицеры 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВС Украины берут с бойцов подразделения взятки по 35 000 долларов (почти 3 млн рублей) с человека за перевод в тыл с передовой. Об этом РИА «Новости» сообщил участник антифашистского подпольного движения.

Подпольщик добавил, что 100-ю ОМБр ВСУ можно назвать настоящим рассадником коррупции. Расценки установлены на все услуги — от отпусков до возможности избежать отправки на линию боевого соприкосновения.

Вероятно, бойцам ВСУ 35 000 тысяч долларов не кажутся такой уж и большой суммой за то, чтобы уехать подальше от шквала российских снарядов. Да и политика военного руководства украинской армии едва ли мотивирует бойцов бросаться в бой: недавно стало известно о приказе командования ВСУ бросать раненых при отступлении из Курской области — товарищам пострадавших попросту сказали не тратить время на получивших ранения.