Рассадник коррупции: В ВСУ предоставляют бойцам возможность отправки в тыл за лютый ценник
Подполье: В 100-й ОМБр ВСУ офицеры требуют с бойцов $35 тыс. за перевод в тыл
Офицеры 100-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВС Украины берут с бойцов подразделения взятки по 35 000 долларов (почти 3 млн рублей) с человека за перевод в тыл с передовой. Об этом РИА «Новости» сообщил участник антифашистского подпольного движения.
«Командование сотой отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. <…> В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы <…> командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США», — цитирует его слова агентство.
Подпольщик добавил, что 100-ю ОМБр ВСУ можно назвать настоящим рассадником коррупции. Расценки установлены на все услуги — от отпусков до возможности избежать отправки на линию боевого соприкосновения.
Вероятно, бойцам ВСУ 35 000 тысяч долларов не кажутся такой уж и большой суммой за то, чтобы уехать подальше от шквала российских снарядов. Да и политика военного руководства украинской армии едва ли мотивирует бойцов бросаться в бой: недавно стало известно о приказе командования ВСУ бросать раненых при отступлении из Курской области — товарищам пострадавших попросту сказали не тратить время на получивших ранения.
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