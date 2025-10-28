Союзники по НАТО оказывают системное давление на администрацию США, направленное на блокирование мирных инициатив по украинскому конфликту. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в ходе публичного заседания.

«Руководства стран НАТО убеждают США отказаться от идеи урегулирования конфликта на Украине», — констатировал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО и ЕС сплотились, чтобы нанести России стратегическое поражение путём развязывания конфликта через Украину. По его словам, именно данные страны, которые состоят в альянсе и ЕС, через реки нацистского киевского режима развязали против РФ войну.