Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 14:09

Лавров: Страны НАТО пытаются принудить США к отказу от мирной инициативы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Союзники по НАТО оказывают системное давление на администрацию США, направленное на блокирование мирных инициатив по украинскому конфликту. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в ходе публичного заседания.

«Руководства стран НАТО убеждают США отказаться от идеи урегулирования конфликта на Украине», — констатировал Лавров.

«Надеюсь, логика возобладает»: Лавров назвал удивительным изменение позиции Трампа по Украине
«Надеюсь, логика возобладает»: Лавров назвал удивительным изменение позиции Трампа по Украине

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО и ЕС сплотились, чтобы нанести России стратегическое поражение путём развязывания конфликта через Украину. По его словам, именно данные страны, которые состоят в альянсе и ЕС, через реки нацистского киевского режима развязали против РФ войну.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • НАТО
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar