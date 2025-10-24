Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о сплочении почти всех членов ЕС и НАТО с целью нанесения России стратегического поражения путём развязывания войны через киевский режим. Об этом глава российской дипломатии сообщил в видеообращении на открытии VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Министр напомнил, что нынешний год знаменует 80-летие Победы во Второй мировой войне и создания ООН, подчеркнув фундаментальное значение этих событий для послевоенного мироустройства.

«Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране», — сказал он.

РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что именно страны, состоящие в альянсе и ЕС, развязали против России войну руками нацистского киевского режима, который незаконно захватил власть на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года.

Лавров подчеркнул, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН и крупнейшая евразийская держава, осознаёт свою ответственность за поддержание международного мира. Он добавил, что страна активно формирует более справедливую систему международных отношений, основанную на принципах Устава ООН и учитывающую культурно-цивилизационное многообразие мира.

К слову о влиянии НАТО на конфликт: напомним, что генсек альянса Марк Рютте, в ходе своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом, признался в отсутствии у него какого-либо подготовленного плана по урегулированию украинского кризиса. Он пояснил, что единственной инициативой на данный момент является предложение, высказанное Трампом на прошлой неделе, — прекратить боевые действия и закрепиться на текущих позициях. Рютте подчеркнул, что никакого конкретного документа с мирными предложениями на столе переговоров в настоящий момент не существует. Из этого можно сделать вывод, что НАТО, как минимум при нынешнем генеральном секретаре, не работало над мирным сосуществованием с Россией, а, следовательно, альянс в нём не заинтересован.