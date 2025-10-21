Сектор Газа
21 октября, 13:54

Лавров рассказал, как у европейских лидеров «сгорела шапка»

Обложка © Life.ru

Лидеры стран Евросоюза, которые сейчас призывают к немедленному прекращению огня на Украине, сами себя поставили в неловкое положение своими же предыдущими высказываниями. Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, ранее европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, активно выступали за «стратегическое поражение» России. Однако теперь их позиция изменилась, и они говорят о необходимости «срочного прекращения боевых действий».

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров выразил обеспокоенность тем, что немедленное прекращение конфликта на Украине может привести к забвению его первопричин. Глава МИД России отметил, что подобные призывы к «немедленной остановке» и отказу от дальнейших дискуссий поступают из Вашингтона, который, по его словам, рассчитывает на то, что «история рассудит».

