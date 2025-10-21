Лавров ответил на призывы США немедленно прекратить огонь на Украине
Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что немедленное прекращение конфликта на Украине может привести к забвению его первопричин. На пресс-конференции по итогам переговоров с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом он отметил, что подобные призывы к «немедленной остановке» и отказу от дальнейших дискуссий поступают из Вашингтона, который, по его словам, рассчитывает на то, что «история рассудит».
«Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти [президента США] Дональда Трампа чётко понимала», — отметил Лавров.
Министр также добавил, что призывы к немедленному прекращению огня на Украине, игнорирующие коренные причины конфликта, идут вразрез с договоренностями, достигнутыми на встрече президентов России и США на Аляске.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским американская сторона поднимала вопрос о предоставлении гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Президент США заявил о необходимости создания «реальных гарантий мира» для всех сторон конфликта, что было воспринято украинской делегацией как вызывающее обескураженность.
