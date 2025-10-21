Лавров ответил на призывы США немедленно прекратить огонь на Украине

«Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, которые американская администрация с приходом к власти [президента США] Дональда Трампа чётко понимала», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским американская сторона поднимала вопрос о предоставлении гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Президент США заявил о необходимости создания «реальных гарантий мира» для всех сторон конфликта, что было воспринято украинской делегацией как вызывающее обескураженность.