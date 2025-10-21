Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция идёт по плану и достигает поставленных целей. По его словам, её проведение было вызвано в том числе втягиванием Украины в НАТО. Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД Эфиопии.

«Специальная военная операция достигает своих целей, и, несомненно, этот процесс завершится успешно», — подчеркнул Лавров.

Одной из причин начала СВО стало стремление Запада вовлечь Украину в Североатлантический альянс. По словам дипломата, Россия предприняла этот шаг, чтобы защитить свои интересы и обеспечить безопасность страны.

Ранее в Госдуме заявили, что прекращение конфликта на Украине остаётся достижимой целью, однако ожидать скорого решения не стоит. Ещё две недели назад глава украинского режима Владимир Зеленский говорил о переходе к новому этапу и смене стратегии, но после событий 17 октября украинская сторона, по его словам, «заметно напряглась».