Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 09:54

«Достигаем своих целей»: Лавров высказался о завершении СВО на Украине

Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция идёт по плану и достигает поставленных целей. По его словам, её проведение было вызвано в том числе втягиванием Украины в НАТО. Об этом он сообщил после переговоров с главой МИД Эфиопии.

«Специальная военная операция достигает своих целей, и, несомненно, этот процесс завершится успешно», — подчеркнул Лавров.

Одной из причин начала СВО стало стремление Запада вовлечь Украину в Североатлантический альянс. По словам дипломата, Россия предприняла этот шаг, чтобы защитить свои интересы и обеспечить безопасность страны.

Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября
Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября

Ранее в Госдуме заявили, что прекращение конфликта на Украине остаётся достижимой целью, однако ожидать скорого решения не стоит. Ещё две недели назад глава украинского режима Владимир Зеленский говорил о переходе к новому этапу и смене стратегии, но после событий 17 октября украинская сторона, по его словам, «заметно напряглась».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar