Прекращение украинского конфликта – достижимая цель, однако мгновенного решения ждать не стоит. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ещё две недели назад Зеленский заявлял, что скоро всё изменится и наступит новый этап этого конфликта, и Украина скоро поменяет стратегию и будет наступать, и скоро всё освободит и так далее. После провала 17-го числа Украина напряглась», — пояснил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что для Зеленского остаётся лишь смириться с происходящим на передовой, где положение украинской армии продолжает ухудшаться. Единственный шанс для главаря киевского режима, по словам Чепы, это как можно скорее добиться прекращения огня.

Чепа также заявил о потенциальной возможности завершения украинского конфликта, упомянув о предстоящих переговорах между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт близится к возможному завершению. Тем не менее он считает, что полностью завершить противостояние не получается. Тем временем в Кремле подчеркнули, что ветреность Киева осложняет поиск мирного решения конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на Украине постоянно звучат противоречивые заявления.