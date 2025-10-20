Песков: РФ на саммите в Венгрии ждёт подвижек «по мирному руслу» в вопросе Украины

Москва ожидает позитивных подвижек в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, а также намерена обсудить двусторонние отношения с США на саммите в Будапеште. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры.

«[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования — раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков.