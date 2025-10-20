Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 10:11

Песков: РФ на саммите в Венгрии ждёт подвижек «по мирному руслу» в вопросе Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва ожидает позитивных подвижек в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, а также намерена обсудить двусторонние отношения с США на саммите в Будапеште. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры.

«[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования — раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», подчеркнул Песков.

В Госдуме объяснили, почему Зеленскому для переговоров не подходит Будапешт. Как и любой другой город
В Госдуме объяснили, почему Зеленскому для переговоров не подходит Будапешт. Как и любой другой город

Напомним, 16 октября президенты России и США провели телефонный разговор, по итогу которого принято решение об очной встрече политиков в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор города отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. При этом в ЕС обеспокоены предстоящей встречей и хотят отправить туда президента Финляндии Александра Стубба, к позиции которого якобы прислушивается Дональд Трамп, а значит, по мнению европейских политиков, Кремль не сможет давить на Вашингтон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar