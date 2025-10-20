Зеленский считает, что конфликт на Украине приблизился к завершению

Конфликт на Украине близится к возможному завершению, считает Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, что быстро его закончить всё равно не удаётся.



«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

Напомним, что 16 октября президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых лидеры решили провести саммит в Будапеште. А уже 17 октября глава Белого дома принял Владимира Зеленского. Позже Трамп предложил России и Украине остановить боевые действия на текущей линии фронта и вернуться к переговорам позже.