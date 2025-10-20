Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 08:16

Зеленский считает, что конфликт на Украине приблизился к завершению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Конфликт на Украине близится к возможному завершению, считает Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, что быстро его закончить всё равно не удаётся.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

Депутат из Румынии пригрозила «переломать ноги» Зеленскому за визит в Бухарест
Депутат из Румынии пригрозила «переломать ноги» Зеленскому за визит в Бухарест

Напомним, что 16 октября президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых лидеры решили провести саммит в Будапеште. А уже 17 октября глава Белого дома принял Владимира Зеленского. Позже Трамп предложил России и Украине остановить боевые действия на текущей линии фронта и вернуться к переговорам позже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar