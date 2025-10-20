Депутат из Румынии пригрозила «переломать ноги» Зеленскому за визит в Бухарест

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в случае приезда президента Украины Владимира Зеленского в румынский парламент «переломает ему ноги». Пост с такой формулировкой появился в её аккаунте в Facebook*, сообщает ряд СМИ.

«Если он осмелится прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Не смей произносить речь в моём парламенте», — написала Шошоакэ.

Парламентарий также обвинила киевские власти в притеснении прав румынского меньшинства на территории Украины, заявив, что ему не разрешают говорить на родном языке и молиться, запрещено православие.

Напомним, в 2023 году румынский парламент отменил планировавшееся выступление Владимира Зеленского после его приезда в страну. Сам украинский президент позже заявил, что не собирался выступать перед румынским парламентом. Тогда Диана Шошоакэ также критиковала Зеленского и обвиняла его в нацизме.

