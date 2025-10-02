Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 02:20

Президент Румынии «дал Байдена», опозорившись перед караулом

Президент Румынии Дан растерялся перед караулом и превратился в мем

Никушор Дан. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Никушор Дан. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Видео с официальной церемонии, где президент Румынии Никушор Дан растерялся перед караулом, распространилось в интернете и вызвало насмешки пользователей. На кадрах видно, как политик, не поняв протокола, начинает топтаться на месте перед строем военных.

Президент Румынии Дан растерялся перед караулом. Видео © Х / Chay Bowes

Эта ситуация привела к появлению многочисленных мемов и сравнений с бывшим президентом США Джо Байденом, известным своими оговорками и запинками.

Румынский телеканал Antena3 прокомментировал инцидент, заявив, что глава государства просто забыл о правилах поведения на официальных мероприятиях.

Ещё один мировой лидер опозорился в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа
Ещё один мировой лидер опозорился в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Ранее президент Румынии высказал мнение, что Приднестровская Молдавская Республика может получить статус автономии в составе Молдавии. По его словам, это возможно при условии евроинтеграции Молдовы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar