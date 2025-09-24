Интервидение
24 сентября, 15:01

Ещё один мировой лидер опозорился в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

В Нью-Йорке президенту Эрдогану не дали перейти дорогу из-за кортежа Трампа

В Нью-Йорке полиция временно ограничила передвижение для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеру не разрешили пересечь улицу из-за проезжающего кортежа. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет SkyNews, ограничение передвижения Эрдогана, вероятно, было связано с проездом кортежа президента США Дональда Трампа.

«Во вторник турецкую делегацию также остановила полиция, в результате чего президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден ждать, чтобы перейти улицу», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке президенту Франции Эмманюэлю Макрону пришлось остановиться на своём автомобиле из-за перекрытия улиц для кортежа президента США Дональда Трампа. После выступления в ООН Макрон также ждал на улице, что вызвало его недовольство.

Наталья Афонина
