«Младший брат»: Раскрыта возможная причина остановки полицией авто Макрона в США
Недавний эпизод с остановкой кортежа президента Франции Эмманюэля Макрона американскими правоохранителями в Нью-Йорке мог произойти по прямому указанию американского лидера Дональда Трампа. С такой гипотезой выступил американист Константин Блохин в интервью «Ленте.ру».
«Тут два варианта только. Первый вариант: либо это пренебрежение со стороны Трампа и специально это было инициировано. Он всячески пытается показать, что Макрон — младший брат, к которому особо не прислушиваются», — заявил эксперт.
С другой стороны, Блохин допустил, что инцидент мог стать результатом обычной служебной неразберихи. Американист отметил, что сотрудники спецслужб, обеспечивавшие проезд кортежа президента США, возможно, не стали выяснять детали о другой автоколонне, в которой следовал Макрон. Таким образом, окончательная причина произошедшего остаётся неясной.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден остановить свой автомобиль в Нью-Йорке из-за перекрытия улиц для кортежа президента США Дональда Трампа. После выступления в ООН Макрону пришлось ждать на улице. Сообщается, что эта задержка вызвала недовольство французского лидера.