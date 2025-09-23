Унижение для страны: Во Франции оценили остановку авто Макрона в Нью-Йорке

Из-за кортежа президента США Дональда Трампа автомобиль главы Франции Эммануэля Макрона остановили в Нью-Йорке. Мнением насчёт этой ситуации в своей соцсети Х поделился Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвав это унижением страны.

«То, что ему нравится, когда его унижают, это его проблема», — написал политик.

По словам лидера партии «Патриоты», даже если лично Макрон не возражает против подобных ситуаций, факт, что при этом унижается Франция, является недопустимым. Политик подчеркнул, что страна не должна мириться с подобными инцидентами на международной арене.