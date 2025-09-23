«Представляете, я жду на улице»: Полиция Нью-Йорка задержала автомобиль Макрона
BMFTV: В Нью-Йорке полиция задержала машину Макрона из-за кортежа Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден остановить свой автомобиль в Нью-Йорке из-за перекрытия улиц для кортежа его американского коллеги Дональда Трампа. Об инциденте 23 сентября сообщил телеканал BMFTV.
Согласно данным, инцидент произошёл после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН в понедельник, 22 сентября. На кадрах из социальных сетей видно, как Макрон сначала общался с сотрудником полиции, а затем позвонил Трампу. В беседе с ним Эммануэль выразил недовольство, что вынужден ждать на улице, поскольку всё было перекрыто.
«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас всё перекрыто», — заявил французский лидер.
После этого звонка и нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов. В результате Макрону пришлось продолжить беседу с Трампом прямо посреди улицы, пешком направляясь к зданию французского посольства.
Ранее сообщалось, что американская журналистка Кэндис Оуэнс хочет добиться, чтобы супруга президента Франции Брижит Макрон прошла независимую экспертизу для определения биологического пола. Адвокат четы заявил о готовности предоставить «научные» доказательства, что Брижит родилась женщиной, но журналистка намерена запросить документы через повестку в суд.