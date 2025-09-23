«Представляете, я жду на улице»: Полиция Нью-Йорка задержала автомобиль Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден остановить свой автомобиль в Нью-Йорке из-за перекрытия улиц для кортежа его американского коллеги Дональда Трампа. Об инциденте 23 сентября сообщил телеканал BMFTV.

Согласно данным, инцидент произошёл после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН в понедельник, 22 сентября. На кадрах из социальных сетей видно, как Макрон сначала общался с сотрудником полиции, а затем позвонил Трампу. В беседе с ним Эммануэль выразил недовольство, что вынужден ждать на улице, поскольку всё было перекрыто.

«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас всё перекрыто», — заявил французский лидер.

После этого звонка и нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов. В результате Макрону пришлось продолжить беседу с Трампом прямо посреди улицы, пешком направляясь к зданию французского посольства.