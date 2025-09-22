Журналистка Оуэнс потребует от Брижит Макрон подтвердить пол на экспертизе
Брижит Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американская журналистка Кэндис Оуэнс намерена добиваться проведения независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом она заявила во время общения с изданием Daily Mail.
Ранее адвокат четы Макронов Том Клэр заявил о готовности предоставить в суде США фотоматериалы и «научные» доказательства, подтверждающие, что супруга президента родилась женщиной.
«Это не Франция, где Брижит и Эмманюэль Макрон могут делать, что захотят… Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто «предоставить» доказательства», — заявила журналистка. По её словам, в рамках судебного разбирательства эти доказательства должны быть проверены в независимом порядке.
Оуэнс заявила о намерении требовать от Брижит Макрон прохождения обследования у независимого врача и предоставления доступа к её медицинской карте. В случае перехода дела в стадию сбора доказательств журналистка планирует запросить медицинские документы супруги президента Франции через повестку в суд. В дальнейшем она намерена добиваться проведения независимой медицинской экспертизы.
Ранее Кэндис Оуэнс предположила возможную связь между супругой президента Брижит Макрон и печально известным Стэнфордским тюремным экспериментом, в ходе которого 24 добровольца разделили на охранников и заключённых для изучения механизмов конфликтов на военных базах и в армейских тюрьмах. Причиной для такого предположения послужил кадр из документального фильма об эксперименте, на котором запечатлён брат Брижит Жан-Мишель Тронье, который, по одной из версий, присвоил её личность и в настоящее время является супругом французского лидера.