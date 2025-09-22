Журналистка Оуэнс потребует от Брижит Макрон подтвердить пол на экспертизе

Американская журналистка Кэндис Оуэнс намерена добиваться проведения независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом она заявила во время общения с изданием Daily Mail.

Ранее адвокат четы Макронов Том Клэр заявил о готовности предоставить в суде США фотоматериалы и «научные» доказательства, подтверждающие, что супруга президента родилась женщиной.

«Это не Франция, где Брижит и Эмманюэль Макрон могут делать, что захотят… Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто «предоставить» доказательства», — заявила журналистка. По её словам, в рамках судебного разбирательства эти доказательства должны быть проверены в независимом порядке.

Оуэнс заявила о намерении требовать от Брижит Макрон прохождения обследования у независимого врача и предоставления доступа к её медицинской карте. В случае перехода дела в стадию сбора доказательств журналистка планирует запросить медицинские документы супруги президента Франции через повестку в суд. В дальнейшем она намерена добиваться проведения независимой медицинской экспертизы.