Обнаружена связь Брижит Макрон со Стэнфордским тюремным экспериментом — фото

Американская журналистка Кэндис Оуэнс предположила возможную связь между супругой президента Бриджит Макрон Франции и печально известным Стэнфордским тюремным экспериментом. Об этом она заявила в своём YouTube-канале.

Оуэнс с начала года развивает версию о том, что Брижит Макрон при рождении была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье и сменила пол до знакомства с Эмманюэлем Макроном. Центральным вопросом расследования стало полное исчезновение Жана-Мишеля Троньё из публичного пространства, при этом не сохранилось ни одной его взрослой фотографии. Согласно документам, Троньё является родным братом Брижит, однако Оуэнс, как и ряд французских исследователей, предполагает, что настоящая Брижит умерла в детстве, а её личность позднее присвоил Жан-Мишель.

Журналистка утверждает, что президент США Дональд Трамп по требованию Эммануюля Макрона лично просил её прекратить расследование, а когда она отказалась, президентская чета подала на неё иск в суд. Согласно документам, в 1963 году Жан-Мишель Троньё был зарегистрирован для прохождения срочной службы в армии, но почти сразу получил отсрочку, поскольку находился в Алжире. В 1963-1964 годах он возвращается во Францию и поступает в инженерную школу, где было сделано его последнее известное фото. В 1967-1968 годах Троньё проживал в немецком городе Шпайер, где числился унтер-офицером инженерного полка и играл в местной хоккейной команде. После 1968 года любые публичные упоминания о нём исчезают, при этом военное ведомство Франции отказало прессе в доступе к его досье, сославшись на конфиденциальность медицинской информации.

Основные даты биографии Троньё. Фото © YouTube-канал Candace Owens

Новый виток в расследовании возник после комментария подписчицы к посту Кэндис Оуэнс в социальной сети X, которая обратила внимание на кадр из документального фильма о Стэнфордском тюремном эксперименте, где запечатлён молодой человек, поразительно схожий с Троньё.

Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 года остаётся одним из самых скандальных психологических исследований в истории, финансировавшимся Управлением военно-морских исследований США для сбора данных о механизмах конфликтов на военных базах и в армейских тюрьмах. Социальный психолог Филипп Зимбардо оборудовал в подвале кафедры импровизированные камеры и набрал 24 оплачиваемых добровольца — в основном студентов — которых разделили на охранников и заключённых. Заключенных даже «арестовала» полиция перед доставкой в тюрьму по договорённости с Зимбардо.

Могла ли история Брижит Макрон быть связана с этим исследованием, учитывая её подтверждённое пребывание в США примерно в тот период и сходство одного из участников эксперимента с её пропавшим братом, остаётся открытым вопросом.