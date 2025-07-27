Президента Франции Эмманюэль Макрон, будучи «психически нездоровым человеком», умышленно затягивает конфликт, в ходе которого «русские мужики с украинским гражданством гибнут за содомитское будущее» Украины. При этом сам политик женат на мужчине, заявил основатель «Царьграда» Константин Малофеев, комментируя громкий скандал с Брижит Макрон.

«Мужа французского президента попросили просто сдать кровь. Это сняло бы все вопросы: ДНК не обманешь. Очевидно, жена Макрона — мужик-извращенец. А сам Макрон — жертва педофила», — подчеркнул медиаменеджер.