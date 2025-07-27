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Регион
27 июля, 07:33

«Мужик-извращенец»: Макрона сочли жертвой педофила после отказа Брижит сдать кровь

Малофеев обвинил Макрона в умышленном затягивании конфликта на Украине

Эмманюэль и Бриджит Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Эмманюэль и Бриджит Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президента Франции Эмманюэль Макрон, будучи «психически нездоровым человеком», умышленно затягивает конфликт, в ходе которого «русские мужики с украинским гражданством гибнут за содомитское будущее» Украины. При этом сам политик женат на мужчине, заявил основатель «Царьграда» Константин Малофеев, комментируя громкий скандал с Брижит Макрон.

«Мужа французского президента попросили просто сдать кровь. Это сняло бы все вопросы: ДНК не обманешь. Очевидно, жена Макрона — мужик-извращенец. А сам Макрон — жертва педофила», — подчеркнул медиаменеджер.

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Напомним, в начале года во Франции разразился скандал. Журналистка Fox News пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной. Позже была опубликована первая часть расследования о Бриджит Макрон. Кроме того, жену Макрона объявили педофилом, укравшим чужую личность.

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Борис Эльфанд
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