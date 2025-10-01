Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 13:43

В Румынии призвали сделать Приднестровье «второй Гагаузией» в составе Молдавии

Президент Румынии Дан: Приднестровье нужно присоединить к Молдавии как автономию

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) вполне может стать автономией в составе Молдавии, если страна решит присоединиться к Евросоюзу. Об этом политик сказал в интервью Euronews, комментируя возможную евроинтеграцию государства.

«Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова», — подчеркнул Дан.

Приднестровье обрело самостоятельность в 1992 году. Но ещё до распада СССР регион хотел выйти из состава Молдавии, боясь националистов в стране, которые призывали объединиться с Румынией. Кишинёв пытался силой вернуть территорию и население под свой контроль, но тщетно. Большинство жителей Приднестровья — это русские и украинцы. Что касается Гагаузии, то она представляет собой автономию в южной части Молдавии, регион выступает против антироссийской политики Кишинёва и не хочет вступления в ЕС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду снова выступила с инициативой о поиске решения для вывода российского воинского контингента с территории Приднестровья, которые были введены в регион в рамках соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года.

