В Кремле заявили о сохранении угроз провокаций в Приднестровье
Песков: Спокойствие в Приднестровье может обернуться провокацией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew
Ситуация в Приднестровье остаётся относительно спокойной, однако полностью исключить возможность провокаций нельзя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная. Но в то же время, конечно же, угрозы провокаций всё равно исключать нельзя», — сказал он в ходе брифинга.
По словам Пескова, Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и оценивает перспективы урегулирования в регионе.
Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов на территории Молдавии оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», опередили правящую Партию действия и солидарности (ПДС), учреждённую президентом Майей Санду. На внутренних избирательных участках оппозиция набрала в сумме 49,54% голосов против 44,13% у ПДС. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, ПДС потеряет около десяти мандатов в парламенте, получив 53 депутатских места, в то время как оппозиция сможет рассчитывать на 48 мандатов.
