В Кремле заявили о сохранении угроз провокаций в Приднестровье

Ситуация в Приднестровье остаётся относительно спокойной, однако полностью исключить возможность провокаций нельзя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная. Но в то же время, конечно же, угрозы провокаций всё равно исключать нельзя», — сказал он в ходе брифинга.