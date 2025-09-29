Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 сентября, 04:57

Партия Действие и солидарность потеряет десять мандатов в парламенте Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) по итогам прошедших выборов потеряет десять мандатов в парламенте. Об этом свидетельствуют данные после обработки 99,03% протоколов.

Согласно предварительным результатам, ПДС получит 53 депутатских мандата, в то время как оппозиция получит 48.

ПДС набрала 49,85% голосов, что обеспечивает ей 53 места в парламенте. Патриотический блок получил 24,36% голосов и 27 мандатов. Блок «Альтернатива» заручился поддержкой 8,02% избирателей и получит 9 мест. «Наша партия» и партия «Демократия дома» получат по 6 мандатов, набрав 6,24% и 5,65% голосов соответственно. Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, оппозиционные силы Молдавии набирают 49,54% голосов внутри страны после обработки 100% протоколов. Это превышает результат правящей партии ПДС, которая получает 44,13% голосов. Оппозиционные силы, включая Патриотический блок, «Альтернативу», «Нашу партию» и «Демократию дома», в совокупности получат почти 50% голосов избирателей внутри страны.

