Оппозиция побеждает внутри Молдавии с 49,54% по данным 100% протоколов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mihai Surdu
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), обработавшей 100% протоколов, оппозиционные силы Молдавии, включая Патриотический блок, получают 49,54% голосов внутри страны. Это превышает результат правящей партии «Действие и солидарность» (44,13%).
Согласно окончательным данным ЦИК, оппозиционные силы в сумме получают почти 50% голосов: Патриотический блок — 28,25%, «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» — 6,35% и «Демократия дома» — 5,72%.
Ранее бывший президент республики и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон сообщил, что власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов. Партия «Действие и солидарность» в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. По словам Додона, мнение населения игнорируется, что превращает управление в авторитарный формат.
