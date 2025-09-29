Оппозиция побеждает внутри Молдавии с 49,54% по данным 100% протоколов

Ранее бывший президент республики и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон сообщил, что власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов. Партия «Действие и солидарность» в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. По словам Додона, мнение населения игнорируется, что превращает управление в авторитарный формат.