Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 23:22

Додон сообщил, что власти Молдавии рассматривают отмену выборов

Обложка © Telegram / Igor Dodon | Игорь Додон

Обложка © Telegram / Igor Dodon | Игорь Додон

Власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов. Об этом заявил бывший президент республики и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон.

«Власть PAS (Партия «Действие и солидарность». — Прим. Life.ru) в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку PAS превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть», — написал он.

По его словам, мнение населения игнорируется, что превращает управление в авторитарный формат.

Оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02% голосов в Приднестровье
Оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02% голосов в Приднестровье

Напомним, оппозиционные партии Молдавии набирают 49,52% голосов на участках внутри страны, опережая партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,15%. Патриотический блок набирает 28,24% голосов, блок «Альтернатива» — 9,20%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,73%.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Молдавия
  • Игорь Додон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar