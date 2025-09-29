Додон сообщил, что власти Молдавии рассматривают отмену выборов

Власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов. Об этом заявил бывший президент республики и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон.

«Власть PAS (Партия «Действие и солидарность». — Прим. Life.ru) в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку PAS превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть», — написал он.

По его словам, мнение населения игнорируется, что превращает управление в авторитарный формат.

Напомним, оппозиционные партии Молдавии набирают 49,52% голосов на участках внутри страны, опережая партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,15%. Патриотический блок набирает 28,24% голосов, блок «Альтернатива» — 9,20%, «Наша партия» — 6,35%, а партия «Демократия дома» — 5,73%.