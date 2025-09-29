Оппозиционный Патриотический блок набрал 51,02% голосов в Приднестровье

На парламентских выборах в Молдавии большинство голосов избирателей Приднестровской Молдавской республики (ПМР) получила оппозиция. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки всех протоколов с участков Патриотический блок получил 51,02% голосов.

Другие оппозиционные партии показали следующие результаты: блок «Альтернатива» — 8,91%, «Наша партия» — 2,92%, партия «Демократия дома» — 2,36%. Среди сторонников правящей партии «Действие и солидарность» оказалось 29,89% избирателей.

Ранее стало известно, что по результатам подсчёта 90,02% протоколов с избирательных участков на парламентских выборах в Молдавии оппозиционные партии сохраняют лидерство. Отмечается, что промежуточные результаты оппозиционных сил, включая Патриотический блок составляют 47,91% голосов избирателей, тогда как правящая партия «Действие и солидарность» набирает 45,88%.