28 сентября, 22:06

Оппозиционные партии Молдавии лидируют после подсчёта 90% голосов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UldisZile

Оппозиционные партии Молдавии сохраняют лидерство на парламентских выборах по результатам обработки 90,02% протоколов с избирательных участков. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны.

Отмечается, что промежуточные результаты оппозиционных сил, включая Патриотический блок составляют 47,91 процента голосов избирателей, тогда как правящая партия «Действие и солидарность» набирает 45,88 процента.

Распределение голосов между оппозиционными силами выглядит следующим образом: Патриотический блок — 27,11%, блок «Альтернатива» — 8,76%, «Наша партия» — 6,33%, и партия «Демократия дома» — 5,71%.

Напомним, в воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, депутаты которого будут представлять интересы избирателей в течение следующих четырех лет. Явка избирателей превысила необходимый порог в 33,3%, что обеспечило признание выборов состоявшимися.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

