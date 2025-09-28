Интервидение
28 сентября, 12:51

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Парламентские выборы в Молдавии. Обложка © Gettyimages / Pierre Crom

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися, так как порог явки в 33% был преодолён. Такие предварительные данные приводит информационная система Центральной избирательной комиссии, обновляющая сведения в реальном времени.

На текущий момент внутри страны свои голоса отдали более 962 тыс. избирателей. За рубежом же в голосовании приняли участие 132 тыс. граждан Молдавии. Наибольшая активность среди заграничных избирателей была отмечена в Италии, где сорок 42 тыс. человек проголосовали на 75 участках.

«Выбор между войной и миром»: В ОП РФ рассказали о последствиях победы партии Санду в Молдавии

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что французские спецслужбы пытались заставить его ограничить работу оппозиционных каналов из Молдавии. В обмен ему предлагали помощь в судебных разбирательствах во Франции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

