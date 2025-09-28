«Выбор между войной и миром»: В ОП РФ рассказали о последствиях победы партии Санду в Молдавии
Победа политической силы президента Майи Санду на парламентских выборах в Молдавии приведёт страну к катастрофе и втянет в военный конфликт. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Молдавию ждёт выбор между войной и миром. Победа сил Санду равноценна втягиваю страны в военный конфликт, как это Запад сделал с Украиной. Для Молдавии это будет катастрофа», — сказал он.
Партию Санду, которую в Молдавии называют «жёлтыми», ожидает судьба «сине-жёлтых» на Украине, считает Рогов. Он подчеркнул, что результат выборов 28 сентября станет определяющим для дальнейшего развития ситуации в стране.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Молдавии начались парламентские выборы. С 07:00 по местному времени открылись 1 961 избирательный участок, при этом продолжается информирование о работе пунктов. За границей начали работу 301 избирательный пункт, в России — только два участка при посольстве в Москве, где для голосующих подготовлено 10 000 бюллетеней. Президент страны Майя Санду уже заявила о фактах коррупции и попытках подкупа избирателей.
