Победа политической силы президента Майи Санду на парламентских выборах в Молдавии приведёт страну к катастрофе и втянет в военный конфликт. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Молдавию ждёт выбор между войной и миром. Победа сил Санду равноценна втягиваю страны в военный конфликт, как это Запад сделал с Украиной. Для Молдавии это будет катастрофа», — сказал он.

Партию Санду, которую в Молдавии называют «жёлтыми», ожидает судьба «сине-жёлтых» на Украине, считает Рогов. Он подчеркнул, что результат выборов 28 сентября станет определяющим для дальнейшего развития ситуации в стране.