Санду заявила о попытках подкупа избирателей на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о масштабных фактах коррупции и попытках подкупа избирателей на выборах. С соответствующим обращением к гражданам она выступила в запрещённой социальной сети.

Глава государства подчеркнула, что будущее страны должны определять свободные волеизъявления граждан, а не купленные голоса. Она призвала соотечественников показать миру, что Молдавия — это страна с достойными людьми, которые не продадут свою страну. Санду отметила, что вместе с правоохранительными органами ранее говорила о различных методах вмешательства, включая попытки подкупа избирателей, на что было потрачено 100 миллионов евро.

«Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (€20 — прим. Life.ru), ни за €400», — заявила Майя Санду.

Президент добавила, что также речь шла об обучении молодых людей из Республики Молдова для дестабилизации, а вся информация представлена и будет ещё обнародована правоохранительными органами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «паранойей» заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном использовании Кишинёва для нападения на Одесскую область. Как отмечается, Санду заявляла, что победа пророссийских сил на выборах, по её мнению, угрожает суверенитету страны и может создать условия для так называемого российского вторжения в Одесскую область.