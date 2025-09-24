Интервидение
24 сентября, 11:35

Экс-прокурор Молдавии обвинила Санду в увольнении и срыве борьбы с коррупцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Экс-прокурор Молдавии Вероника Драгалин заявила, что её увольнение связано с личной враждебностью президента республики Майи Санду и привело к срыву борьбы с коррупцией. Об этом она рассказала в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились главой НАБУ Семёном Кривоносом.

«[Майя Санду] по сути, просто сказала, что ей нужно, чтобы я покинула пост. А когда я попыталась понять, почему именно, что я сделала, чего я не сделала, в чём проблема, она не смогла толком мне ответить», заявила собеседница пранкеров.

Экс-прокурор обвинила власти Молдавии, особенно аппарат президента, в давлении на следствие и нежелании реально бороться с коррупцией, а также в попытках вмешаться в работу антикоррупционного ведомства. Она добавила, что Европейский союз был очень доволен результатами работы её команды.

Ранее глава оппозиционной молдавской партии «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду и её фракцию «Действие и солидарность» в намеренных усилиях по возрождению фашистской идеологии стране. Политик подчеркнул, что по всей стране оскверняются памятники, людям запрещают носить георгиевские ленты, а полиция смотрит на это сквозь пальцы.

