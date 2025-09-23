В Молдавии заявили, что по ошибке «запретили» фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
Показ культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был заблокирован одним из кабельных операторов Молдавии по ошибке. Об этом сообщает Совет по аудиовизуальному контенту.
Там подчеркнули, что ни одно госучреждение не принимало решения о запрете фильма или других подобных кинолент. операторами, которые руководствуются местными законами.
«Не исключено, что это было сделано ошибочно одним из операторов», — уточнило ведомство.
Напомним, что ранее трансляцию культовой картины прервали на телевидении в Молдавии из-за «милитаристского содержания». Соответствующее пояснение появилось на телеэкранах жителей республики. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже высмеяла запрет фильма Гайдая.