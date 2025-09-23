«Дохлый номер»: Кинокритик объяснил, почему запретом фильма Гайдая в Молдавии нельзя стереть общий культурный код

Запретить Гайдая — это проявление сумасшествия. Потому что культура должна народы связывать, а не разделять. Потому что прокатное удостоверение должно быть ни жупелом, ни кнутом, а уведомительной историей, как это было в былые времена. Это идиотизм, который ни к чему хорошему не приведёт, потому что вообще запрещать что-либо в стране, где есть интернет, это дохлый номер.