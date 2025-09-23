Интервидение
23 сентября, 13:28

«Дохлый номер»: Кинокритик объяснил, почему запретом фильма Гайдая в Молдавии нельзя стереть общий культурный код

Кадр из фильма © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

Запрет на показ комедий режиссёра Леонида Гайдая в Молдавии не сможет стереть общий культурный код, сформированный советским кино. Об этом Life.ru заявил российский режиссёр, кинокритик Давид Шнейдеров.

Запретить Гайдая — это проявление сумасшествия. Потому что культура должна народы связывать, а не разделять. Потому что прокатное удостоверение должно быть ни жупелом, ни кнутом, а уведомительной историей, как это было в былые времена. Это идиотизм, который ни к чему хорошему не приведёт, потому что вообще запрещать что-либо в стране, где есть интернет, это дохлый номер.

Социолог Александр Шатилов в беседе с Life.ru поддержал данную точку зрения. Он добавил, что комедии Гайдая несут наднациональный характер и отражают общий цивилизационный и культурный код советского пространства. Эксперт напомнил, что даже в Молдавии фразы из фильмов, такие как: «И меня вылечат, и тебя вылечат» или же «Требую продолжения банкета» продолжают активно использоваться в повседневной речи, потому что они близки людям независимо от национальности и языка.

«Я думаю, что подобная позиция в Молдавии продолжится, особенно если на грядущих выборах действительно победит прозападная сторона, и её сторонникам удастся удержать свои позиции, наши молдаване останутся без таких замечательных фильмов», — подвёл социолог неутешительный итог.

Санду обвинили в возрождении фашизма в Молдавии
Ранее Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии. По её словам, запрет показа комедии «Иван Васильевич меняет профессию» является проявлением так называемой демократии по Санду. Напомним, трансляцию культовой комедии прервали, обосновав действия её «милитаристским содержанием».

