Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 05:06

Парламентские выборы стартовали в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

В Молдавии начались парламентские выборы. С 07:00 по местному времени открылся 1 961 избирательный участок, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. Председатели бюро продолжают направлять уведомления о работе пунктов.

За границей открылся 301 избирательный пункт. В России действуют только два участка на территории посольства в Москве. Для голосующих подготовлено 10 тысяч бюллетеней. Первый пресс-брифинг ЦИК Молдавии состоится в 08:00 по местному времени.

Чтобы выборы признали состоявшимися, требуется участие не менее трети из 3,2 миллиона граждан, включённых в списки. Контроль за соблюдением правил осуществляют более трёх тысяч наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей из более чем двадцати стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и ЕС. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию Великая Молдова
ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию Великая Молдова

Ранее в Совете Федерации заявили, что вероятность вовлечения Приднестровья в военный конфликт после победы правящей партии на парламентских выборах в Молдавии нельзя сбрасывать со счетов. Отмечается, что нынешние европейские власти ведут последовательную стратегию дестабилизации регионов. Сначала Запад подтолкнул Грузию к конфликту с Южной Осетией, затем переключился на Украину, где поддержал антиконституционный переворот и спровоцировал гражданскую войну. При этом судьба местных жителей, будь то Приднестровье или Молдавия, для западных игроков не имеет значения.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar