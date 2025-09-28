В Молдавии начались парламентские выборы. С 07:00 по местному времени открылся 1 961 избирательный участок, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. Председатели бюро продолжают направлять уведомления о работе пунктов.

За границей открылся 301 избирательный пункт. В России действуют только два участка на территории посольства в Москве. Для голосующих подготовлено 10 тысяч бюллетеней. Первый пресс-брифинг ЦИК Молдавии состоится в 08:00 по местному времени.

Чтобы выборы признали состоявшимися, требуется участие не менее трети из 3,2 миллиона граждан, включённых в списки. Контроль за соблюдением правил осуществляют более трёх тысяч наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей из более чем двадцати стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и ЕС. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

Ранее в Совете Федерации заявили, что вероятность вовлечения Приднестровья в военный конфликт после победы правящей партии на парламентских выборах в Молдавии нельзя сбрасывать со счетов. Отмечается, что нынешние европейские власти ведут последовательную стратегию дестабилизации регионов. Сначала Запад подтолкнул Грузию к конфликту с Южной Осетией, затем переключился на Украину, где поддержал антиконституционный переворот и спровоцировал гражданскую войну. При этом судьба местных жителей, будь то Приднестровье или Молдавия, для западных игроков не имеет значения.