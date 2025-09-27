Вероятность вовлечения Приднестровья в военный конфликт после победы правящей партии на парламентских выборах в Молдавии нельзя сбрасывать со счетов. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, нынешние европейские власти ведут последовательную стратегию дестабилизации регионов. Сначала Запад подтолкнул Грузию к конфликту с Южной Осетией, затем переключился на Украину, где поддержал антиконституционный переворот и спровоцировал гражданскую войну. Все нынешние кризисы — результат политики администрации Обамы, Байдена и европейских союзников, подчеркнул Клишас.

«Собственно говоря, всё, что имеем мы на сегодняшний день, это полностью заслуга администрации (44-го президента США Барака) Обамы, (46-го президента США Джо) Байдена и прочей европейской клики», — уверен Андрей Клишас.

Что касается Молдавии, сенатор уверен: Запад намерен повторить этот сценарий, втягивая страну в опасную авантюру. Главная задача — заставить Россию вмешаться и затем представить это как агрессию с её стороны.

Появление ещё одного очага напряжённости на постсоветском пространстве воспринимается Западом как победа. При этом судьба местных жителей, будь то Приднестровье или Молдавия, для западных игроков не имеет значения. Их цель — отвлечь внимание и ресурсы России на новый фронт, заключил собеседник.

Ранее Life.ru сообщал, что выборы в Молдавии могут признать недействительными, если проевропейская партия PAS вдруг не одержит там победу. При этом сейчас рейтинг этой фракции составляет всего 35%, посему любой результат выше этого значения будет с большой вероятностью достигнут нечестным путём.