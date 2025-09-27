Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 09:16

В Совфеде заявили, что Запад готовит новую войну на постсоветском пространстве

Сенатор Клишас: Запад будет считать успехом появление напряжённости в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DustandAshes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DustandAshes

Вероятность вовлечения Приднестровья в военный конфликт после победы правящей партии на парламентских выборах в Молдавии нельзя сбрасывать со счетов. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, нынешние европейские власти ведут последовательную стратегию дестабилизации регионов. Сначала Запад подтолкнул Грузию к конфликту с Южной Осетией, затем переключился на Украину, где поддержал антиконституционный переворот и спровоцировал гражданскую войну. Все нынешние кризисы — результат политики администрации Обамы, Байдена и европейских союзников, подчеркнул Клишас.

«Собственно говоря, всё, что имеем мы на сегодняшний день, это полностью заслуга администрации (44-го президента США Барака) Обамы, (46-го президента США Джо) Байдена и прочей европейской клики», — уверен Андрей Клишас.

Что касается Молдавии, сенатор уверен: Запад намерен повторить этот сценарий, втягивая страну в опасную авантюру. Главная задача — заставить Россию вмешаться и затем представить это как агрессию с её стороны.

Появление ещё одного очага напряжённости на постсоветском пространстве воспринимается Западом как победа. При этом судьба местных жителей, будь то Приднестровье или Молдавия, для западных игроков не имеет значения. Их цель — отвлечь внимание и ресурсы России на новый фронт, заключил собеседник.

Оппозиционер Илан Шор: НАТО готовит почву для оккупации Молдавии
Оппозиционер Илан Шор: НАТО готовит почву для оккупации Молдавии

Ранее Life.ru сообщал, что выборы в Молдавии могут признать недействительными, если проевропейская партия PAS вдруг не одержит там победу. При этом сейчас рейтинг этой фракции составляет всего 35%, посему любой результат выше этого значения будет с большой вероятностью достигнут нечестным путём.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Приднестровье
  • Молдавия
  • Грузия
  • Украина
  • Южная Осетия
  • Барак Обама
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar