Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор поддержал заявление Службы внешней разведки России о возможной оккупации Молдавии странами Запада. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что к информации от такой структуры, как СВР, следует относиться максимально серьезно.

«Румыны всегда хотели поглотить Молдову, из этого у них сделана целая национальная идея», — отметил Шор.

По его словам, в стране уже присутствуют сотни и тысячи военнослужащих НАТО, которые скрываются под дипломатическими должностями. Он уверен, что европейским странам нужен лишь повод, чтобы ввести контингент на территорию республики.

«Сегодня мы должны защитить национальные интересы своей страны», — заявил политик.

Илан Шор — молдавский бизнесмен и политик, основатель оппозиционного блока «Победа». В прошлом он возглавлял одноимённую партию, которая была признана Конституционным судом Молдавии вне закона в 2023 году.

Шор находится за пределами страны: в Молдавии его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о банковских махинациях. Однако он продолжает активно участвовать в политической жизни республики, выступая против курса действующих властей и заявляя о давлении со стороны Запада.

Ранее, 23 сентября, СВР сообщила, что страны ЕС готовы удерживать Молдавию в русле антироссийской политики «любой ценой» — вплоть до ввода войск и фактической оккупации.