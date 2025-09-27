Интервидение
Регион
26 сентября, 21:58

ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию Великая Молдова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DustandAshes

Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в пятницу приняла решение исключить оппозиционную партию «Великая Молдова» из предвыборной гонки. Об этом сообщила на заседании глава Центризбиркома Анжела Караман.

«Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента «Великая Молдова» и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами шести членов», — отметила Караман.

Перед этим ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию «Сердце Молдовы» из «Патриотического блока».

Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинёва
Life.ru сообщал, что в Молдавии могут аннулировать выборы в случае провала партии PAS. Эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) выразили опасения о манипуляциях и возможности аннулирования результатов голосования.

