Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 18:57

Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинёва

МИД потребовал от ОБСЕ зафиксировать недопуск наблюдателей из РФ в Молдавии

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ дать оценку недопуску российских наблюдателей на выборы в Молдавии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своём докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишинёвом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе Бюро придётся навсегда распрощаться с ролью «объективного» института международного наблюдения за выборами», — подчеркнула официальный представитель МИД

Захарова сравнила вмешательство ЕС в выборы Молдавии с делом Клинтона и Левински
Захарова сравнила вмешательство ЕС в выборы Молдавии с делом Клинтона и Левински

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о запрете показа комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. Дипломат иронично назвала это решение проявлением «демократии по Санду», имея в виду политику президента Майи Санду. Захарова оценила запрет советского фильма как пример ограничения культурного пространства под предлогом демократических ценностей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Молдавия
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar