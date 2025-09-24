Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ дать оценку недопуску российских наблюдателей на выборы в Молдавии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своём докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишинёвом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе Бюро придётся навсегда распрощаться с ролью «объективного» института международного наблюдения за выборами», — подчеркнула официальный представитель МИД

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о запрете показа комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. Дипломат иронично назвала это решение проявлением «демократии по Санду», имея в виду политику президента Майи Санду. Захарова оценила запрет советского фильма как пример ограничения культурного пространства под предлогом демократических ценностей.