Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелики Караман о праве стран Европейского союза вмешиваться в выборы в республике. Дипломат иронично сравнила это с известным делом Билла Клинтона и Моники Левински.

Караман утверждала, что поскольку Молдова близка к вступлению в ЕС, вмешательство европейских стран, таких как Франция, не следует рассматривать как внешнее.

«Это напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он пытался доказать, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала Захарова в своём телеграм-канале.