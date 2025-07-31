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30 июля, 21:51

Захарова сравнила вмешательство ЕС в выборы Молдавии с делом Клинтона и Левински

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелики Караман о праве стран Европейского союза вмешиваться в выборы в республике. Дипломат иронично сравнила это с известным делом Билла Клинтона и Моники Левински.

Караман утверждала, что поскольку Молдова близка к вступлению в ЕС, вмешательство европейских стран, таких как Франция, не следует рассматривать как внешнее.

«Это напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он пытался доказать, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», написала Захарова в своём телеграм-канале.

В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве в выборы в Молдавии
В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы готовится к вмешательству в выборы, однако не предоставила никаких доказательств своих слов. Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства. Напомним, что выборы в Парламент Молдавии состоятся 28 сентября.

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Юния Ларсон
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