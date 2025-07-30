Санду срочно созвала совет безопасности Молдавии
Санду созвала Совбез Молдавии для обсуждения иностранного вмешательства в выборы
Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff
Для обсуждения потенциального иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы президент Молдавии Майя Санду созывает в среду, 30 июня, заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства.
«В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — сказано в сообщении.
Также в администрации молдавского президента добавили, что по результатам заседания Санду сообщит все подробности в рамках организованной пресс-конференции.
Напомним, что выборы в Парламент Молдавии состоятся 28 сентября.
Ранее Life.ru писал, что перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве состоялась демонстрация, организованная активистами нового движения «Dispăreți». Протестующие выставили перед администрацией главы государства настоящие гробы, тем самым выражая своё принципиальное несогласие с политическим курсом Майи Санду, а также с попытками втянуть республику в украинский конфликт.