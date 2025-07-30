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Регион
30 июля, 08:03

Санду срочно созвала совет безопасности Молдавии

Санду созвала Совбез Молдавии для обсуждения иностранного вмешательства в выборы

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Для обсуждения потенциального иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы президент Молдавии Майя Санду созывает в среду, 30 июня, заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства.

«В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — сказано в сообщении.

Также в администрации молдавского президента добавили, что по результатам заседания Санду сообщит все подробности в рамках организованной пресс-конференции.

Напомним, что выборы в Парламент Молдавии состоятся 28 сентября.

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Ранее Life.ru писал, что перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве состоялась демонстрация, организованная активистами нового движения «Dispăreți». Протестующие выставили перед администрацией главы государства настоящие гробы, тем самым выражая своё принципиальное несогласие с политическим курсом Майи Санду, а также с попытками втянуть республику в украинский конфликт.

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Ольга Сливченко
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