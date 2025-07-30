Санду срочно созвала совет безопасности Молдавии

Для обсуждения потенциального иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы президент Молдавии Майя Санду созывает в среду, 30 июня, заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства.

«В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — сказано в сообщении.

Также в администрации молдавского президента добавили, что по результатам заседания Санду сообщит все подробности в рамках организованной пресс-конференции.

Напомним, что выборы в Парламент Молдавии состоятся 28 сентября.