В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг заявление главы молдавского государства Майи Санду относительно предполагаемого вмешательства Москвы в избирательный процесс республики. По словам представителя Кремля, утверждения о намерении России повлиять на исход выборов абсолютно беспочвенны и противоречат реальности.

Напомним, Санду созвала Совбез Молдавии для обсуждения иностранного вмешательства в выборы. В администрации молдавского президента добавили, что по результатам заседания Санду сообщит все подробности в рамках организованной пресс-конференции.