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Регион
30 июля, 11:17

В Кремле прокомментировали сообщения о вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков: Слова Санду о вмешательстве РФ в выборы не соответствуют действительности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг заявление главы молдавского государства Майи Санду относительно предполагаемого вмешательства Москвы в избирательный процесс республики. По словам представителя Кремля, утверждения о намерении России повлиять на исход выборов абсолютно беспочвенны и противоречат реальности.

Напомним, Санду созвала Совбез Молдавии для обсуждения иностранного вмешательства в выборы. В администрации молдавского президента добавили, что по результатам заседания Санду сообщит все подробности в рамках организованной пресс-конференции.

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Оксана Попова
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