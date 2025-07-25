Путин облегчил процедуру возвращения в Россию для граждан Молдавии
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает для некоторых молдавских граждан процесс легализации их пребывания в нашей стране. Этот документ даёт им возможность привести в порядок своё правовое положение до 2026 года, если они не успели сделать это ранее.
«Въезжающие с 1 октября 2025 года в РФ из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в РФ, обратившись до 1 января 2026 года», — говорится в документе.
При этом, согласно закону, граждане Молдовы теперь могут работать на территории РФ без патента до октября 2026 года. Для его получения можно обратиться в территориальные органы МВД со специальным заявлением. Однако указ не распространяется на тех, кто совершил преступления в России, а также представляет угрозу нацбезопасности.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России не нужны новые граждане среди иностранцев, которые собираются занять исключительно потребительскую позицию, нарушая законы. По его словам, каждый, кто собирается стать гражданином нашей страны обязан знать язык, уважать культуру, веру и соблюдать законы.