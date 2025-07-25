Путин облегчил процедуру возвращения в Россию для граждан Молдавии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает для некоторых молдавских граждан процесс легализации их пребывания в нашей стране. Этот документ даёт им возможность привести в порядок своё правовое положение до 2026 года, если они не успели сделать это ранее.

«Въезжающие с 1 октября 2025 года в РФ из Республики Молдова, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в РФ, обратившись до 1 января 2026 года», — говорится в документе.

При этом, согласно закону, граждане Молдовы теперь могут работать на территории РФ без патента до октября 2026 года. Для его получения можно обратиться в территориальные органы МВД со специальным заявлением. Однако указ не распространяется на тех, кто совершил преступления в России, а также представляет угрозу нацбезопасности.