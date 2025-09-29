Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах в Молдавии

На митинге у здания Центральной избирательной комиссии в Кишинёве бывший президент Молдавии и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах.

Додон подчеркнул, что Патриотический блок будет отстаивать свои голоса и потребовал честного подсчёта голосов. Он добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе. На митинге также присутствовал экс-премьер Василий Тарлев.

«Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции», — заявил Додон.

Ранее сообщалось, что после обработки 72,21% протоколов на парламентских выборах в Молдавии оппозиционные партии набирают 48,59% голосов, опережая партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,23%. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Действие и солидарность» получает 44,23% голосов, а Оппозиционный Патриотический блок — 27,90%. Другие партии, такие как блок «Альтернатива» и «Наша партия», набирают менее 10% голосов.