ЦИК: Оппозиция лидирует на выборах в Молдавии после обработки 72% протоколов

После обработки 72,21% протоколов на парламентских выборах в Молдавии оппозиционные партии набирают 48,59% голосов, опережая партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 44,23%. Об этом сообщил ЦИК Молдавии.

Согласно данным, правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,23% голосов. Оппозиционный Патриотический блок — 27,90% голосов, блок «Альтернатива» — 8,54%, «Наша партия» — 6,60%, партия «Демократия дома» — 6,22%.

Ранее сообщалось, что после обработки 50,04% протоколов с избирательных участков, оппозиционные нынешнему президенту Молдавии Майе Санду политические силы суммарно набирали 51,02% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), которая получила 42,40%. Патриотический блок являлся лидером среди оппозиционных объединений с 29,85% голосов. Блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» — 6,86%, а «Наша партия» — 6,39%.