28 сентября, 20:22

На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные Санду силы набирают 51,02%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics

По результатам обработки 50,04% протоколов с избирательных участков в Молдавии оппозиционные нынешнему президенту республики Майе Санду партии суммарно набирают 51,02% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), которая получила 42,40%.

Лидером среди оппозиционных объединений остаётся Патриотический блок с 29,85% голосов. Блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» — 6,86%, а «Наша партия» — 6,39%.

Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершено
Ранее лидер оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон призвал все оппозиционные политические силы страны присоединиться к мирной акции протеста, запланированной на 29 сентября. По его словам, акция должна пройти без партийной символики, а трибуна будет открыта для всех желающих высказаться.

