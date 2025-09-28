Около 4,2 тыс. граждан Молдавии из более 300 тыс. смогли проголосовать в России

На парламентских выборах Молдавии в России к 21:45 мск приняли участие 4 204 гражданина. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, в Российской Федерации проживает более 300 тысяч молдавских граждан. Несмотря на обращения диаспоры, власти Молдавии ограничились организацией лишь двух избирательных участков. Подсчёт бюллетеней продолжается, и итоговые показатели могут немного возрасти, однако значительного увеличения явки не ожидается.

Напомним, в Молдавии состоялись досрочные выборы в парламент, на которых избиратели выбирали депутатов на четырёхлетний срок. Явка превысила необходимый порог в 33,3%, что позволило признать выборы состоявшимися. На момент обработки 72% протоколов лидирует оппозиция. Согласно данным, правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,23% голосов. Оппозиционный Патриотический блок — 27,90% голосов, блок «Альтернатива» — 8,54%, «Наша партия» — 6,60%, партия «Демократия дома» — 6,22%.