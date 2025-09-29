Интервидение
28 сентября, 21:45

Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ, набрав 67,44%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Оппозиционный Патриотический блок одержал победу на парламентских выборах в Молдавии на избирательных участках в России, набрав 67,44% голосов. Это следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

Прозападная партия «Действие и солидарность» набрала лишь 11,66% голосов. «Наша партия» получила 8,54%.

Додон призвал все оппозиционные партии Молдавии выйти на протест 29 сентября
Ранее бывший президент Молдавии и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Патриотический блок будет отстаивать свои голоса и потребовал честного подсчёта голосов. Додон добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе.

