Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ, набрав 67,44%

Оппозиционный Патриотический блок одержал победу на парламентских выборах в Молдавии на избирательных участках в России, набрав 67,44% голосов. Это следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

Ранее бывший президент Молдавии и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о поражении партии власти на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Патриотический блок будет отстаивать свои голоса и потребовал честного подсчёта голосов. Додон добавил, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК в 12 часов дня, чтобы заявить о победе.