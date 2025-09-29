Интервидение
29 сентября, 07:33

Немецкий историк Амар обвинил ЕС в жульничестве на выборах в Молдавии

Обложка © Youtube / Resistance is Fertile

Немецкий историк Тарик Сирил Амар обвинил Евросоюз (ЕС) в использовании мошеннических уловок на молдавских парламентских выборах. Свою позицию он изложил в комментарии для RT. Ключевым доказательством для него стали слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о направлении в Молдавию специальных групп.

Историк из Германии заявил о жульнических ухищрениях ЕС на выборах в Молдавии. Видео © Telegram / RT на русском

«Сама Кая Каллас — эта чрезвычайно некомпетентная глава внешней политики ЕC — хвалилась, что ЕС направил в Молдавию особые группы специалистов, чтобы те там обо всём позаботились», — отметил Амар.

Амар также указал на распространение подобной практики манипуляций на территории самих стран-основательниц ЕС. Он подчеркнул, что для Брюсселя стало обыденностью манипулировать избирателями или вовсе не учитывать их мнение.

Партия Действие и солидарность потеряет десять мандатов в парламенте Молдавии
Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, оппозиционные силы Молдавии набирают 49,54% голосов внутри страны после обработки 100% протоколов. Результат правящей Партии демократического союза (ПДС), набравшей 44,13% голосов, был превзойдён оппозиционными силами. Коалиция, в которую входят Патриотический блок, «Альтернатива», «Наша партия» и движение «Демократия дома», суммарно получила около половины голосов избирателей в стране.

Александра Мышляева
