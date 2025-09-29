По итогам обработки 100% протоколов на территории Молдовы, оппозиционные силы, включая пророссийский «Патриотический блок», обошли правящую Партию действия и солидарности (ПДС), учрежденную президентом Майей Санду. На внутренних участках оппозиция суммарно набрала 49,54% против 44,13% у ПДС.

Однако ситуация кардинально меняется при учёте голосов, поданных за рубежом. После обработки 98,55% всех протоколов (включая зарубежные), ПДС выходит в лидеры с результатом 49,71%, в то время как «Патриотический блок» опускается до 24,43%, а суммарный результат оппозиции снижается до 44,38%.

Власти Молдовы значительно увеличили число зарубежных участков (до 301, преимущественно в западных странах), направив туда 864 тыс. бюллетеней. При этом в России, где проживает значительная диаспора, работали всего два участка (в Москве), где проголосовали 4 109 человек. Оппозиция утверждает, что увеличение участков в одних регионах и их сокращение в других (например, в РФ) является преднамеренной манипуляцией.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК, оппозиционные силы Молдавии набирают 49,54% голосов внутри страны после обработки 100% протоколов. Результат правящей Партии демократического союза (ПДС), набравшей 44,13% голосов, был превзойдён оппозиционными силами. Коалиция, в которую входят Патриотический блок, «Альтернатива», «Наша партия» и движение «Демократия дома», суммарно получила около половины голосов избирателей в стране.