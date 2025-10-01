Президент Молдавии Майя Санду снова выступила с инициативой о поиске решения для вывода российского воинского контингента с территории Приднестровья, которые были введены в регион в рамках соглашения «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. Соответствующее заявление она сделала в интервью порталу NewsMaker.

«Нужно найти решение, чтобы Российская армия покинула нашу территорию мирным путём», — сказала Санду.

Глава государства подтвердила наличие у Кишинёва экономического плана, направленного на реинтеграцию региона, и отметила, что ключевой задачей является демонстрация гражданам Приднестровья более высокого уровня жизни в Молдавии. По её оценке, наиболее сложным вопросом остаётся организация вывода российских военных с последующей поэтапной реинтеграцией территории.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии для Life.ru охарактеризовал недавние выборы в Молдове как нечестные, указав, что большинство оппозиционных партий были отстранены от избирательного процесса. По его оценке, после победы партии президента Майи Санду страну ожидает усиление западного влияния при сохранении текущей внутренней политики. Брутер прогнозирует дальнейшее дистанцирование Молдовы от России и сближение с Европейским союзом, а также пресечение любых попыток самоорганизации оппозиционных сил.