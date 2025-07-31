Санду захотела «избавиться» от российских войск в Приднестровье

Избавиться от Вооружённых сил России (ВС РФ)

Молдавский президент Майя Санду заявила, что «избавиться» от российского воинского контингента в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) можно мирным путём. Данное высказывание прозвучало в интервью Newsmaker.

«Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путём. Если найдётся такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», — заявила Санду.

По её словам, чтобы говорить о реинтеграция Приднестровья, нужно сначала решить принципиальный вопрос с выводом российских войск с территории. Санду отметила, что всё зависит от ситуации на Украине. Если ситуация разрешится миром, то для властей Молдавии могут открыться возможности для решения вопроса с присутствием сил России.

При этом Санду не намерена делиться с ПМР кредитами и грантами, которые ей пообещал выделить Евросоюз. Она аргументировала своё решение тем, что не хочет «финансировать режим, подчинённый России».