Санду захотела «избавиться» от российских войск в Приднестровье
Санду: Молдавия может избавиться от российских войск в ПМР мирным путём
Президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Избавиться от Вооружённых сил России (ВС РФ)
Молдавский президент Майя Санду заявила, что «избавиться» от российского воинского контингента в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) можно мирным путём. Данное высказывание прозвучало в интервью Newsmaker.
«Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путём. Если найдётся такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», — заявила Санду.
По её словам, чтобы говорить о реинтеграция Приднестровья, нужно сначала решить принципиальный вопрос с выводом российских войск с территории. Санду отметила, что всё зависит от ситуации на Украине. Если ситуация разрешится миром, то для властей Молдавии могут открыться возможности для решения вопроса с присутствием сил России.
При этом Санду не намерена делиться с ПМР кредитами и грантами, которые ей пообещал выделить Евросоюз. Она аргументировала своё решение тем, что не хочет «финансировать режим, подчинённый России».
Напомним, что российские войска были введены в Приднестровье в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Миротворцы служат ключевой гарантией предотвращения возобновления боевых действий и обеспечивает соблюдение условий перемирия, достигнутых в 1992 году. При этом Москва никогда не отказывалась от вывода своих сил в случае примирения сторон. Она готова отозвать миротворцев, если будет достигнут прогресс.